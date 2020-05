AMLO mandó limpiar la silla presidencial porque Zapata decía que estaba embrujada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que mandó limpiar la silla presidencial antes de llegar al poder, debido a que circulaba el rumor de que esta embrujada.

Al recordar el 100 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, contó que en la foto donde aparece Francisco Villa sentado en la silla presidencial, Emiliano Zapata decidió no sentarse ahí porque estaba embrujada.

“Estaban aquí en el despacho presidencial esa es la foto donde están sentados, villa en la silla presidencial, Zapata no se quiso sentar porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no, de todas maneras antes de que yo llegara la mandé a limpiar”, dijo.

Anunció que esta mañana se llevará a cabo una ceremonia en el patio central de Palacio Nacional para conmemorar el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.