AMLO llama a no tener psicosis ante la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que no haya psicosis por las muertes de COVID-19, esto luego que se dio a conocer un número alto de fallecimientos debido a ajustes que se realizaron.

“Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad para aclarar las cosas. Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguir manteniendo la sana distancia pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor. Que al mismo tiempo no hagamos caso al amarillismo”.

Y volvió a arremeter contra los medios de comunicación, al señalar que “el periódico Reforma hoy dice que México está en tercer lugar en fallecimientos y eso es totalmente falso, están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, actúan de manera irresponsable”.