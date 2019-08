AMLO llama a médicos jubilados que “todavía tienen fuerza” a cubrir plazas vacantes en el IMSS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que se abrirá una convocatoria para cubrir las plazas vacantes del Seguro Social.

“Hay vacantes en el Seguro Social que no se ocupan. Estamos ya tomando el acuerdo de que va a haber una convocatoria a todos los médicos, pero no sólo para que tengan trabajo y ganen bien, sino para que nos ayuden, para que podamos dar atención médica al pueblo. Que nos ayuden como si fuese un sabático, pero de seis años, que si ya

están jubilados, pero todavía tienen fuerza y quieren trabajar, volver a la actividad para ocupar las plazas que están vacantes”, dijo el mandatario desde San José del Rincón, en el Estado de México.

Además dijo que los médicos que tengan un consultorio y puedan decir “me voy a la brigada, me voy a la campaña médica para cuidar al pueblo, para curar al pueblo,

para salvar vidas, quiero participar en la Cuarta Transformación, quiero formar parte del rescate del sector salud”, comentó.

López Obrador realiza una gira por hospitales que pertenece a la red iMSS Bienestar. Sobre la convocatoria para ocupar las plazas vacantes del seguro, el Presidente dijo que “vamos a hacer una convocatoria, porque nos está pasando de que no tenemos médicos, no hay especialistas, además, los especialistas no todos quieren venir a San José del Rincón, quieren quedarse en Toluca, quieren quedarse en la Ciudad de México”.

Además, señaló que durante los últimos 36 años en México se rechazó a jóvenes que deseaban estudiar medicina en escuelas públicas, porque se buscaba promover el modelo privado.

“Ahora resulta que no tenemos los médicos que necesitamos porque se rechazaba y se rechazaba con la idea de que iba a ampliarse la matrícula en las escuelas privadas y sí, creció en las escuelas privadas pero llegó el momento en que se estancó también en escuelas privadas, porque de dónde saca la gente para pagar colegiatura”

IMSS BIENESTAR NO DESAPARECE

Hace unos días, El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no desaparecerá el programa del IMSS Bienestar, como se llama actualmente el servicio IMSS-Prospera.

El mandatario hizo este compromiso en los actos públicos que en encabezó en Altamirano y Ocosingo, Chiapas, esta tarde. “De una vez les digo, les adelanto, porque nuestros adversarios confunden mucho y desatan rumores; de una vez les digo que no va a desaparecer el programa IMSS Bienestar, ya para que dejen de estar amolando con eso”, dijo desde Altamirano.

El Jefe del Ejecutivo afirmó que en lugar de eliminar el programa éste se mejorará. IMSS Bienestar atiende a personas que no están afiliada al Seguro Social.

Sobre el sistema de salud, también desde Altamirano, dijo que la corrupción retrasó en gobiernos anteriores la entrega de medicamentos.

“Saben por qué no hay medicina, por la corrupción, no es porque no haya presupuesto”, expuso luego de visitar el Hospital Rural.

Explicó que el año pasado el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 90 mil millones de pesos en medicamentos, dinero que alcanzaría, dijo, para entrar de manera gratuita todos los medicamentos a la ciudadanía.

“No solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, ese es el propósito”, expuso.

El pasado 14 de diciembre, el Presidente anunció, en su conferencia mañanera, un nuevo sistema de salud pública que iniciará con 8 estados. Los servicios de las entidades serán trasladados a la federación, dijo.

Fuente: Sin Embargo