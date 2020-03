AMLO llama a la unidad ante el Covid-19 e insiste que el pueblo está “feliz, feliz, feliz”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a la unidad ante la situación de coronavirus COVID-19 y luego que se declaró emergencia sanitaria.

Recordó que una de las fortalezas en México es que estamos unidos y dijo que “la patria es primero”.

“Existe unidad, no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas pero eso es arriba, en las élites pero abajo el pueblo está unido y puedo decir que feliz, feliz, feliz, aunque se piense lo contrario. No hay malestar en contra del gobierno, no hay lo que se decía antes, mal humor social, aunque han querido eso los conservadores, polarizar. Nos cuida mucho que se mantenga esa unidad, y llamo a la unidad, incluso a los adversarios, la patria es primero, ya que le bajen una rayita”.