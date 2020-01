AMLO le pide a consejero del INE por supuesto fraude electoral del 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ciro Murayama que se disculpe por avalar el fraude electoral de 2006, luego de que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) señalara ante diputados del PRD que Morena obtuvo la mayoría en San Lázaro a través de “triquiñuelas”.

En conferencia matutina, acusó que el consejero se haya pronunciado hasta ahora sobre ese tema, por lo que le recomendó que se serene porque “el pueblo sabio” decidió votar también por legisladores de su partido para evitar “ser rehén, no iba a poder hacer nada”.

“Están muy molestos los del INE, están desquiciados, durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso porque ya no se va a tolerar el fraude, va a haber democracia, entonces ese es todo su enojo como otros. Con todo respeto, él firmó un desplegado. Yo no odio, pero no olvido, firmó un desplegado, estoy esperando que ofrezcan disculpas en un acto de honestidad en donde decía que en la elección de 2006 había sido limpia, ahí están todos firmando”, remarcó.

López Obrador recordó que mientras el desplegado de “los intelectuales orgánicos” firmaban un documento aprobando la elección “rechinante de limpia como el Maestro Limpio”, su movimiento estaba pidiendo que se contaran los votos y hasta repitió la consigna de ese entonces: “¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla!”.