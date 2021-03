AMLO: Las clases presenciales reiniciarán en todo el país antes de que se acabe el ciclo escolar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “antes de que termine el ciclo escolar” las clases presenciales se retomarán en todo el país.

El mandatario aseguró que para volver dar clases en las aulas tendrá que acelerarse la vacunación a maestras, maestros y personal del sector educativo.

Desde Culiacán, Sinaloa, el mandatario opinó que aunque las clases en línea han ayudado a estudiantes en el último año, “no son lo mejor”.

“Hacer valer el derecho a la educación, no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet, han ayudado mucho pero no es lo mejor, la escuela es como el segundo hogar y ya los niños las niñas los estudiantes quieren encontrarse de nuevo, lo mismo los maestros. No vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país”, expuso.

El Presidente anunció que, al igual que en Campeche, la vacunación de docentes iniciará en Sinaloa una vez que se apliquen las dosis a las y los adultos mayores.

“A finales del mes próximo se terminará de vacunar a todos los adultos mayores de Sinaloa y hablaba con el Gobernador Quirino Ordaz, me hizo el planteamiento y coincido en que vamos también a vacunar a maestras y maestros, a todo el personal del sector educativo para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad”, agregó en un evento para inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional.

Fuente: Sin Embargo