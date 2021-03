AMLO insiste que Oxxo, Bimbo y Walmart sí reciben subsidios por electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que empresas como Oxxo, Bimbo y Walmart sí reciben subsidios al pago de electricidad.

López Obrador conminó a dichas empresas a buscar el diálogo con su gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, para buscar una solución.

“No hay ningún problema con Oxxo, con Bimbo o con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto”, declaró.

“¿Cómo es posible que una familia de clase media, o un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo? ¿Cómo le hicieron? Lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes, porque supuestamente son generadores de energía limpia, pero el resultado, al final, es que tienen un subsidio. ¿Quién paga ese subsidio? Pues el pueblo, se paga con el dinero del presupuesto”, enfatizó.

El mandatario mexicano afirmó que su Reforma Eléctrica busca beneficiar a la población y evitar el alza en el costo de la electricidad.

“Dicen ‘generamos nosotros energía, nos autoabastecemos’ (…) No toman en cuenta que no siempre están generando energía porque no todo el tiempo hay viento suficiente no hay sol suficiente, tienen que ser reforzadas esas generadoras de energía, un respaldo, y ese respaldo lo da la CFE, y eso no se incluye en el costo”, adujo.

“¿Qué es lo que busca la ley? Que se pague lo justo para que los consumidores en los hogares no tengan que pagar más por la luz, porque el compromiso que tenemos es que no aumente el precio de la luz, pero no podemos darles subsidios a las grandes corporaciones”, destacó.