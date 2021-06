AMLO insiste que el aspiracionismo produce mucha infelicidad y que “el dinero es el papá y la mamá del diablo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la ambición desmedida hacía el dinero y el querer destacar pasando por encima de todo, pues aseguró que ese aspiracionismo produce mucha infelicidad.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la felicidad no reside en tener dinero, fama o títulos académicos, sino estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo.

“Hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no nos obnubile el dinero, que no sea lo material lo principal”, afirmó.

“Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos, la verdadera felicidad es con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad”, dijo.

Al señalar que se debe de luchar por una sociedad que no sea material y “en un lenguaje de género”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mamá y el papá del diablo es la ambición desmedida al dinero.

En conferencia de prensa del Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal rechazó el buscar a progresar a toda costa sin escrúpulos morales o seguir el lema “el fin justifica los medios”.

“La ambición al dinero, que es, como para ser plurales y usar un lenguaje de género, es como el papá del diablo, el dinero, pero es también la mamá del diablo, el dinero. La mamá y el papá del diablo: el dinero, la ambición desmedida al dinero”, señaló.

“A eso me refiero cuando planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor no materialista, progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos, triunfar, “el fin justifica los medios”, dijo.