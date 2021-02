AMLO insiste: “Hay una campaña de linchamiento contra Salgado Macedonio y me están uniendo a ella”

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló por tercer día consecutivo de lo que – dijo-, es “una campaña” contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y quien está acusado de violar a al menos a cinco mujeres.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador insistió que la indignación de mujeres contra Salgado Macedonio es un linchamiento con intereses políticos.

“(…) Si estoy muy pendiente porque es muy notorio. En el caso de Félix Salgado Macedonio ya me están poniendo y hay una campaña de linchamiento, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero. Hay que preguntar de parte de quién (…) hay mucha politiquería”, aseguró.

Acusó que en todos los programas de radio hay críticas al gobierno y aseguró que hay columnistas y articulistas que están dedicados a atacarlo.

“Hay una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa en contra de Félix Salgado Macedonio. Yo lo que planteo es hay que plantearle al pueblo (…) Los de la oposición ya lo tienen de bandera, ni un voto al otro partido que no puedo mencionar (Morena)… hay mucha politiquería, eso es un asunto que ojalá y se vaya resolviendo en los mejores términos…”, señaló.

“Los que antes pensaban que el pueblo no existía, se quedaron en el almanaque y no entendieron que ya hay un cambio y que el pueblo es ahora el actor principal de la vida pública de México, No es un convidado de piedra, ya no funciona, no sirve lo del llamado ‘círculo rojo’. Por eso cada vez están más enojados los de los medios (…)”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que a pesar de esta “campaña” en contra del senador con licencia, la gente le tiene “confianza” a su gobierno.

“Entonces se molestan porque a pesar de todo ese bombardeo, la gente nos tiene confianza. Entonces ¿Qué es lo que sucede, si tienen a todos los columnistas, todos los articulistas, con honrosas excepciones, dedicados a atacarnos. Porque la gente tiene su propio criterio, porque ya cambió la mentalidad del pueblo, ya no es lo mismo.. Entonces vamos a echar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos para decir que están en contra de las mujeres, que son enemigos del movimiento feminista.. Todo eso y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas.. pues no, ya no es así”, aseveró.