AMLO insiste en que seguirá hablando del proceso electoral hasta que sea notificado por el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que va a seguir pronunciándose en torno al proceso electoral en La Mañanera hasta que sea notificado oficialmente de las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la conferencia desde Palacio Nacional, indicó que además todavía falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie sobre el tema y aunque aceptó que la medida incluye a gobernadores, consideró que determinación tiene dedicatoria.

“No me han notificado, si nos van a censurar vamos a aprovechar estos días. Pues sí no voy a decir que regresen los que estaban, voy a decir que regresen lo que se robaron, hasta ahí nos quedamos. Lleva destinatario esa decisión del INE es en contra de nosotros, en contra de esta manera de comunicarnos con la gente, les molesta la mañanera y quieren silenciarnos”, dijo.

Afirmó que es “necesario y justo” que existan las conferencias mañaneras porque si no aclara a diario lo que se dicen sus adversarios se acapara y se apoderan del manejo de la información, además de que se tiene que garantizar la libre manifestación y el derecho de informar al pueblo. Sin embargo, mencionó que si se aplica la medida cautelar le tendrían que aclarar desde el INE exactamente lo que se puede decir y lo que no puede mencionar en sus conferencias.

“Todavía falta, vamos a seguir hablando de aquí a abril. Falta en el Tribunal Electoral, vamos a esperarnos y quiero que se aclare, que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir, si puedo hablar que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo para obtener votos. Si puedo decir que no se haga como antes que se mandaba a los secretarios de delegados de un partido a hacer campaña”, puntualizó.

López Obrador negó que haya aprobado o dado su aval para que se aprobara la reforma electoral de 2007, por el contrario aseguró que siempre se opuso porque aceptar esas reglas era una sumulación.

“Lo que diga mi dedito, yo nunca aprobé una reforma electoral durante el periodo neoliberal, nunca porque todo era simulación. Esa reforma aunque parezca increíble, el que la negoció fue Carstens, él empezó como era el que repartía el maíz, el que les aprobaba las partidas de moches, como conseguía que el presupuesto se aprobara por unanimidad. Fue el que ayudó para que los dirigentes llevaran una negociación y aprobaran esa reforma electoral”, abundó.

Cuestionó nuevamente la actuación del INE frente a procesos electorales anteriores al asegurar que no se dieron cuenta de los fraudes, violaban la ley y avalaron candidaturas a quienes no tenían derecho, “lo que puedo entender es que estén imaginando que voy a llamar aquí a favor de un partido o un candidato, no, eso es inmoral, eso lo hacen ellos, no lo haría de ninguna manera me degradaría, me interesa hablar del tema para que se respete la voluntad del pueblo para que no se cometan fraudes electorales”.

Finalmente, reiteró que enviará una carta a los gobernadores para que se respeten las elecciones y sus resultados.