AMLO insiste en continuar con su plan para Pemex, pese a caída del precio del petróleo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, afirmó que la baja en los precios del petróleo no afectará a su gobierno y reiteró su plan de aumentar la refinación en el país.

“No estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos 800 mil barriles de petróleo del millón 700 mil que producimos, casi la mitad, en mayo vamos a estar procesando un millón de barriles, ¿Qué significa esto? Que vamos a producir más gasolinas en México y dejar de comprar en el extranjero y esto nos ayuda a atemperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También ¿por qué no nos afecta? porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión”.

Además, informó que el jueves la secretaría de Energía, Rocío Nahle, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera darán a conocer un plan para el manejo de la empresa productora del Estado ante la crisis por la caída en los precios del petróleo.

“Pasado mañana va a estar con ustedes el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex, para hacerles todo un planteamiento sobre el manejo que proponemos de Pemex, de todo el sector energético a partir de esta crisis por la caída del precio del petróleo”.