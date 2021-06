AMLO informa que ya hay detenidos por el asesinato de candidata de MC en Moroleón, Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que ayer fueron detenidos los presuntos culpables del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán.

En la conferencia “mañanera” de este mertes, el mandatario comentó que en “casi todos los casos” de agresiones a contendientes por un cargo de elección popular , ya hay presuntos responsables.

“Casi en todos los casos se tienen detenidos a presuntos responsables (…) Se han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar cómo se ha avanzado en el castigo de los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, ya ayer hubieron detenciones”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal agregó que mañana miércoles informará cuántos han sido detenidos.

“Esto lo digo solo para informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada, porque están bien parados, porque tienen comprado a las autoridades, porque tienen influencias, eso ya no aplica”, mencionó.

El Indicador de Violencia Política en México (IVP) elaborado por Etellekt Consultores, registró 782 agresiones contra políticos, con un saldo de 89 asesinados, de los cuales 35 eran candidatos y aspirantes en Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Querétaro y Morelos.