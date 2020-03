AMLO felicita a las mujeres que protestaron

Luego de que miles de mujeres salieron a las calles del país para protestar en contra de la violencia de género y los feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador les manifestó su respeto y reiteró que trabaja para frenar esta problemática.

Desde Palacio Nacional el mandatario destacó que en varias entidades del país, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo marchas feministas para exigir las garantías de sus derechos y un freno a la violencia en su contra; además reconoció a quienes evitaron actos violentos.

“Quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento de ayer y hacer un reconocimiento a las encargadas de evitarla violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas”, dijo.

Aunque resaltó que la mayoría de las asistentes a las protestas lo hicieron de manera pacífica, reconoció que hubo grupos que buscaron la provocación con actos vandálicos y que tienen por línea la desestabilización del Gobierno federal y “evitar que se consuma la Cuarta Transformación”.

López Obrador aseguró que pese a los desmanes que un grupo de cerca de 30 mujeres encapuchadas y vestidas de negro realizaron ayer en la Ciudad de México, como pintas, agresiones y lanzamientos de bombas molotov, no se reprimió a éstas como sucedía en otras administraciones.

Incluso hizo un llamado a las autoridades locales para que no se lleve ninguna acción en contra de las mujeres que provocaron desmanes, ya que, dijo, se garantiza el derecho a la libre manifestación.

“No hubo represión, no se puede hablar hoy de un Estado represor, nunca, el Estado va a reprimir al pueblo. No debe llevarse a cabo ninguna acción en contra de las mujeres que actuaron con acceso, porque no queremos que se utilice como pretexto”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre las garantías para poner un freno a la violencia de género y los feminicidios, el titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno trabaja para garantizar el bienestar social con el que se pondrá un alto a esta violencia que a diario deja 10 mujeres asesinadas por motivos de género.

“Yo sostengo que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, la pobreza, la desintegración familiar, y eso hacemos. Eso es suficiente (para desarmar a un agresor)”, comentó.