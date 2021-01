AMLO exhibe contratos que privatizaron cárceles en sexenio de Calderón; cada reo cuesta 114,588 pesos al mes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, en el sexenio de Felipe Calderón, y cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“(Vamos informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal , los negocios del sector privada y del sector público, esa mezcolanza , esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privado s al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios.

Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, indicó el mandatario mexicano.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 15.000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114.588 pesos , y en promedio al día, un poco más de 3.000 pesos.

López Obrador aseguró que se llevará a cabo una denuncia civil para cancelar los contratos, y señaló que las empresas beneficiadas con este tipo de contratos están vinculadas a políticos.

“Se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando, obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy ligados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es lo que ya no queremos que vuelva a ocurrir y es un botón de muestra”, subrayó.