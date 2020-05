AMLO espera reiniciar giras la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no ha recibido respuesta de las autoridades sanitarias para poder reiniciar sus giras por el país, pero estima que pueda hacerlo la próxima semana.

“Estoy esperando que me autoricen, empezar a salir con cuidado respetando todas las medidas pero todavía no me informan de cuándo podría hacerlo”, señaló.

López Obrador añadió que “me gustaría hacerlo la semana próxima a finales, si no es la próxima semana esperaría yo el siguiente fin de semana, me gustaría ir a dar el banderazo al Tren Maya el 30 y 31 (de mayo), creo que es sábado y domingo, sino una semana después va a depender de lo que recomienden los médicos, de todas maneras cuidando todas las medidas sanitarias”.