AMLO dice que “vamos bien” y que México ya “es un país más justo y más digno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el país es más justo y digno”, donde ya no se tolera la corrupción en los altos mandos del gobierno.

Al enlistar cada una de sus promesas cumplidas, el mandatario externo que ahora “se gobierna para todos, con el presupuesto destinado hacia los más necesitados”.

“A pesar del enojo de algunos, vamos bien. La gente sabe y, por eso no me he equivocado, cuando he dicho desde que sostuve que benditas redes sociales. Si no, estaríamos indefensos. Esta conferencia de presa y las redes, nos ayudan a informar, si no, sería nada más estar de blanco de ataques, como lo pueden probar hoy”, dijo López Obrador.

“Estamos trabajando, es un país más justo, más digno, en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde no se toleran actos de corruptos. Es un país es donde el presupuesto se da a los más necesitados, se gobierna para ricos y pobres. No está secuestrado por una minoría. Es un país en donde se está atendiendo al pueblo“, indicó.

El presidente adelantó que los altos funcionarios no recibirán aguinaldo, “si lo deciden voluntariamente”, y esos recursos se irán al combate de la pandemia de coronavirus.