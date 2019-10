AMLO dice que orden de extradición contra Ovidio sigue vigente

El proceso de extradición contra Ovidio Guzmán López continúa y “no se cancela nada”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fuera retenido y posteriormente liberado tras un operativo en Culiacán que desató balaceras en la ciudad.

“Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continua lo mismo”, afirmó López Obrador en conferencia de prensa matutina, a un día de que se presentó la relatoría de hechos del operativo.

Ayer, el gobierno federal presentó un video en el que se observa cómo un grupo de militares llega hasta la casa donde estaba Ovidio Guzmán a quien mantienen retenido; sin embargo, dejan libre, luego de que presuntos integrantes del cártel de Sinaloa atacaran casas de militares en distintas zonas de la ciudad.

En la conferencia mañanera del Presidente se mostraron las imágenes en las que aparecen elementos de la Guardia Nacional afuera del domicilio de Ovidio Guzmán.

“Ya, tranquilos, paren todo”, pidió Ovidio Guzmán a sus hermanos tras ser retenido, muestra el video. Cerca de la puerta, avanzan poco a poco y le piden al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán que salga y que esté tranquilo.

Sin embargo, a pesar de estar en la escena no sale de inmediato. Primero lo hace una mujer. “Ellos no tienen nada que ver, oiga”, dice Ovidio a los elementos de la Guardia Nacional mientras desalojan a otras personas de la casa.

Finalmente, el hijo del ex líder del cártel de Sinaloa sale de las instalaciones. Las autoridades le preguntan si está armado y Guzmán López responde que no. Momentos después aparece Ovidio Guzmán hablando por celular.

Según el informe de Sedena se comunicó con su hermano Iván Archivaldo. Finalmente, el hijo de ‘El Chapo’ pide a las autoridades que paren todo, pues no quería ‘desmadres’. “Ya paren todo, ya paren todo, oiga, ya me entregué. Ya no quiero pedos, ya no quiero que haya desmadres”, indicó Ovidio Guzmán.