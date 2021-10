AMLO dice que no ha intervenido para liberar o castigar a nadie; insiste que en su gobierno no hay corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que asumió el cargo no ha intervenido para castigar o liberar a nadie.

Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta expresa de si había intervenido para que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, llevara su proceso en libertad, donde López Obrador afirmó que dicho asunto corresponde al Poder Judicial.

“Somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. Ningún acuerdo, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos”, argumentó.

El mandatario mexicano aseguró que ahora existe una auténtica división de poderes en México, y no como en tiempos anteriores donde el presidente era todo poderoso y ordenaba a placer.

“Es que hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, y en especial el presidente. Entonces se quedó la costumbre de que el presidente era omnímodo, era todo todopoderoso, y que los otros dos poderes eran un apéndice”, expresó.

“Tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces, magistrados y ministros, tiene que ver con la corrupción que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción”, dijo.

“En lo que a mi me corresponde: ‘pañuelito blanco’. Pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal, y la corrupción se daba de arriba para abajo, por eso estamos limpiando de corrupción el gobierno como se limpian las escaleras: de arriba para abajo”, refirió.

En febrero de 2019, Padrés Elías, exgobernador de Sonora, salió del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México luego de que un juez decretara que podría seguir su proceso en libertad tras pagar una fianza.

El exmandatario estatal es señalado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 11 millones 186 mil 895 pesos.