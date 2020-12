AMLO dice que México ha ahorrado en austeridad y combate a la corrupción “un billón 500 mil millones”

Durante su conferencia matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó un informe acerca de la comparación entre el 2019 y el 2020 de la recaudación que ha hecho el gobierno mexicano para el erario público. Según el presidente, un factor a considerar es que, gracias al combate a la corrupción y a la llamada “austeridad republicana”, el Estado mexicano ha ahorrado 1.5 billones de pesos, de acuerdo a los cálculos del propio mandatario.

“Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Como se está demostrando, no hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos”, fueron las palabras del presidente para enmarcar las cifras que proporcionó.

Agregó también que el cobro de impuestos a personajes que antes no contribuían al erario ha aportado de igual manera a las finanzas públicas: “Sólo cobrando los impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes hemos acumulado, hemos recuperado 800 mil millones de pesos”. Cortesía: Presidencia

Tras estas afirmaciones, el Jefe del Ejecutivo pidió una presentación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, según López Obrdor, le es enviado diariamente por Raquel Buenrostro, jefa de esta misma institución.

En el informe presentado, la cifra de correspondiente a esta fecha del año pasado referente a la recaudación pública era de 3 billones 889 mil 246 millones de pesos, mientras que en ese mismo tiempo para el año 2020, la cifra se eleva a los 3 billones 992 mil millones, es decir, 100 mil millones más.

El presidente acotó que “en términos reales, si agregamos inflación tenemos una disminución del 0.7. Nada”. López Obrador atribuye estos resultados a que “ya no hay condonación de impuestos, estamos combatiendo las facturas falsas, ya no hay influyentismo. También por eso es el enojo de los adversarios”. Cortesía: Presidencia

Además, agregó que esto provee de cierta tranquilidad, puesto que “tenemos finanzas públicas sanas”, de tal forma que, ante situaciones como la emergencia sanitaria por la COVID-19, y ante la necesidad de comprar vacunas, “tenemos el dinero, no necesitamos de crédito porque se está combatiendo la corrupción”.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda informó la semana pasada que sí habrá un incremento de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en el cierre del 2020. Mientras que en el 2019 la deuda del sector público era un 44.5% del PIB, esta cifra se disparó para el cierre de este año a 53.5% aproximado a causa de las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, esto no necesariamente implica que el gobierno mexicano haya solicitado financiamiento. El aumento en la deuda pública en relación al PIB fue consecuencia del alza del tipo de cambio (el cual llegó a los 25 pesos mexicanos por dólar estadounidense en marzo) y la caída del PIB. Cortesía: Presidencia

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda prevé que para el 2021 la deuda pública respecto al PIB vuelva a descender, llegando hasta el 52.6%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo superior a la que había propuesto como máximo el gobierno de López Obrador al inicio de su gobierno y antes de que llegara la pandemia. El objetivo de la actual administración en el año 2018 era no exceder el 45.5% durante su sexenio.

Aunque este aumento no responde necesariamente a la adquisición de financiamiento, durante el 2020 el gobierno mexicano ha pedido al menos un préstamo al Banco Mundial por la cantidad de mil millones de dólares a mediados del año.

Fuente: Infobae