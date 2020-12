AMLO desaparece Oficina de la Presidencia tras renuncia de Alfonso Romo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tras la renuncia de Alfonso Romo a su gabinete, decidió eliminar la Oficina de Presidencia.

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “(…) es mi amigo, me va a seguir ayudando con los empresarios, pero ya no quiere estar en el gobierno, ya no vamos a tener esa Oficina, porque él me va a seguir ayudando y vamos a ahorrar, la mayor parte de su equipo no cobraba”.

¿Qué ocurrió? López Obrador aseguró que desde un principio acordó con Alfonso Romo que solo estaría 2 años como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero a pesar de su salida le seguirá ayudando, “Poncho me seguirá ayudando como enlace con los empresarios, es independiente, es un hombre libre (…) es un hombre libre”, indicó.