AMLO cuenta que Fox le pidió ayuda para aumentar el IVA

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin mencionar su nombre, recordó que Vicente Fox, como presidente electo, le solicitó ayuda para aumentar el IVA a alimentos y medicinas en el 2000.

“Un presidente una vez me dijo -era presidente electo y yo era jefe de Gobierno electo- me dijo -antes de que entráramos-: ‘ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y medicamentos’, le digo: ‘no, no puedo’. ‘Es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza’, así en sus palabras coloquiales, solo se tiene el 10%. ¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Gil Díaz”.

La anécdota de AMLO llegó luego que señaló que en la “época neoliberal” se decía que no había presupuesto y se evitaba reducir gasto.