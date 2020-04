AMLO confirma que ordenó extinguir fideicomisos para combatir el Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se ordenó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica por una cantidad estimada de 250 mil millones de pesos los cuales se regresarán a la Tesorería de la Federación y se usarán para atender la contingencia del coronavirus COVID-19 en el país.

“Teníamos que hacerlo porque no los demanda la ley de Austeridad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o decretos del Ejecutivo… vamos a decir que cada dependencia, no todas pero sí algunas tenían sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir. Mi recomendación es que en la distribución de esos recursos se consideren cuatro propósitos, cuatro necesidades básicas: primero fortalecer los programas sociales… Segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica”

También refirió que dichos recursos ayudarán a fortalecer a Pemex por la caída de los precios del petróleo y a pagar la deuda, para lo cual se destinarán la mayoría de los recursos.

Según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida busca que dichos recursos públicos federales se reintegren a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril de este año.

¿Qué es un Fideicomiso Público?

El Fideicomiso Público es una entidad que el gobierno federal, o alguna de la demás entidades paraestatales crea con la intención de llevar acabo un fin lícito y determinado, obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos propiedad del Gobierno Federal y administrados por una institución fiduciaria.

Estructura del fideicomiso público.

Se constituye por tres elementos:

Los fideicomisarios o beneficiarios. Es el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos.

El fideicomitente. Atribución que corresponde únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fiduciaria. Puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito.

Pueden presentarse fideicomisos públicos sin una estructura orgánica análoga a una institución y son constituidos por el Gobierno Federal a través de las dependencias y entidades, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de administrar recursos públicos fideicomitidos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos.

Modalidades del Fideicomiso Publico

Fideicomiso testamentario. En esta modalidad se dispone que al fallecer se transfieren bienes o derechos al fiduciario, para que éste los administre o transmita a los herederos designados, conforme a los herederos designados.

Fideicomiso de inversión simple: el fideicomitente entrega al fiduciario una cantidad de dinero, para que la institución adquiera determinados valores o establezca las mejores inversiones, procediendo a aplicar los productos como el fideicomitente disponga.

Fideicomiso de administración: el fideicomitente transmite la facultad de administrar las bienes inmuebles, para que la institución se encargue de cobrar los productos correspondientes, aplicándolos a favor del fideicomitente o de tercera persona.

Fideicomiso con base en póliza de seguro: el fideicomitente que cuenta con seguro de vida designa como beneficiaria a la institución para que ésta, al fallecimiento, reciba el importe del seguro y constituya un fondo que será administrado y aplicado de acuerdo con las condiciones señaladas en el contrato del fideicomiso.

Fideicomiso con garantía sobre valores: tiene como finalidad garantizar con valores o derechos el pago de adeudos. La institución fiduciaria conserva los documentos en garantía en tanto se cumpla con la obligación.