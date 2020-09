“AMLO confiesa que presionó al INE, y ahora amenaza al Tribunal Electoral”, dice Margarita Zavala

Margarita Zavala Gómez aseguró hoy que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presionó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no se entregara el registro de partido político a México Libre, organización que ella encabeza.

“Señor Presidente, México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar”, escribió Zavala Gómez en sus redes sociales, luego de que López Obrador celebrara que México Libre fue rechazada por la mayoría de los consejeros del INE.

“Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al Tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México”, agregó Margarita Zavala. Su mensaje fue una respuesta directa a las palabras del Presidente de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta tarde “un triunfo del pueblo” que Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala, no recibieran el registro de México Libre como partido político, decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral (INE), después de intensos debates, la noche de ayer.

“¿Qué opino? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Lo atribuyo a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Es un triunfo del pueblo de México”, señaló el primer mandatario desde Palenque.

También recomendó a Calderón Hinojosa, a quien ha acusado haberse robado la Presidencia de México 2006, que “recurra a los que le ayudaron en aquél entonces”. Que recurra, dijo, al periódico Reforma, a los “intelectuales orgánicos”, a Claudio X. González, a Héctor Aguilar Camín.

“En México no quieren entender los conservadores. Ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública. Imagínense los comentarios en las redes sociales, las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo. No saben cuánto celebro esto, porque nosotros nos vamos a ir, incluso pueden cambiar los que van a las instituciones, pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada”, dijo López Obrador.

Fuente: Sin Embargo