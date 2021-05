“Es un asunto hasta corriente”: AMLO lamenta que EE.UU. siga sin responder por financiamiento a grupos opositores a su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que aún espera la respuesta de Estados Unidos sobre el supuesto financiamiento a organizaciones opositoras como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pues aseguró que se trata de un asunto indebido y en tiempos de elecciones, además de calificarlo como “corriente”.

“Eso es indebido, es una intromisión más en tiempos electorales a la vida pública del país. No hace falta entregar pruebas porque es evidente. Es muy lamentable que el Gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición y lo mejor es que ya no intervinieran financiando a ningún grupo político en ningún país del mundo”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si ya había recibido una respuesta a su nota diplomática, enviada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, López Obrador expresó que “no, no hemos recibido ninguna respuesta, te refieres al financiamiento a esta supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión”.

“Es una intromisión a la vida pública de nuestro país, y México es un país independiente, libre y soberano. Alegan ellos (las organizaciones) que no están haciendo política cuando es de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros”, refirió.

“Es la Embajada de EE.UU.. la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas que se tienen, es un asunto hasta corriente, no solo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse, no tiene que ver con la buena política exterior, con la cooperación entre los pueblos, con la buena vecindad, con la soberanía de países”, reiteró.