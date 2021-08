AMLO califica a Anaya de “chueco” e “hipócrita”; le pide que asuma su responsabilidad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a Ricardo Anaya que haga lo que crea conveniente y que asuma la responsabilidad de sus acusaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante el nuevo video en donde Anaya Cortés en donde le reclama al presidente que sí se presentaría ante un juez pero acompañado de sus hermanos Pío y Martín López Obrador, el mandatario mexicano exigió que no le eche la culpa de sus acusaciones.

“Pues que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede claro, y lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos”, declaró.

“Él lo sabe y de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza gritar ‘al ladrón, al ladrón’. Que asuma su responsabilidad”, dijo.

El jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que en el caso de las acusaciones contra sus hermanos, no tiene nada que ver y no ordena ni en la FGR ni en los jueces del Poder Judicial.

“Y en el caso de mis hermanos, que la autoridad competente actúe, no tengo que ver con la Fiscalía, no es el tiempo de antes y que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer”, señaló.

“No tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, los jueces actúan por su cuenta, hasta constantemente los estoy cuestionando, no están subordinados, no es como el tiempo de antes que el presidente le daba órdenes, hasta hace poco, a los ministros de la Corte, al presidente de la Corte”, señaló.

López Obrador apuntó que los videos de Anaya, donde lo acusa de persecución, son “una marrullería política”, y pidió a los jóvenes tomar este caso como ejemplo de lo que no se debe hacer.

“Es una marrullería, una maniobra, ¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es que de voy a encaramarme en un cargo, la política trepadora, sin importar los medios, y es lícito todo para llegar al poder, no, se requiere de la autoridad moral”, aseguró.