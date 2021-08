Rechazo a clases presenciales es “político” y “se dejan llevar por la campaña contra nosotros”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el lunes 30 de agosto es el regreso a clases presenciales, esto a pesar de la pandemia por COVID-19, pues afirmó que el rechazo a regresar a las aulas es “político” y que se trata de una campaña en contra de su gobierno.

“Hay resistencias, es normal, hay rechazo en la decisión de regresar a clases, pero muchos casos tienen preocupación legítima de que los niños vayan a contagiarse y otros se dejan llevar por la campaña, que no es contra el regreso a clases, sino contra nosotros, es político”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador añadió que esa campaña de la oposición es sólo para darle la contra: “decimos es de día, no, es de noche. Si decimos es de noche, no, es de día, hay que prender los faroles”.

Asimismo, insistió que el regreso a clases es muy importante para que “se vuelvan a encontrar los niños, las niñas, en las escuelas. Es una terapia importantísima, socializar experiencias, volver a ver a las amiguitas, los amiguitos, dejar el encierro, dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta”.

“Que nadie se preocupe, es voluntario, no quieren llevar a los niños a la escuela, no se llevan, van a seguir habiendo clases por televisión, por internet”. Sin embargo, dijo que estas clases serán como si fuesen clases presenciales, “pero no es lo mismo, eso hay que tenerlo muy claro”.