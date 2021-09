AMLO asegura que 4T tiene “buenos relevos generacionales” y reitera que no se va a reelegir

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la Cuarta Transformación tiene “tiene buenos relevos generacionales” de cara al 2024, situación contraria a la oposición, de la cual apuntó que ningún político quiere verse identificado con ella.

“Vamos a entregar buenas cuentas, tenemos buenos relevos generacionales, son muchos, la verdad (…) La verdad que los que están en el movimiento de transformación y que pueden continuar con este proceso, todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos, eso lo celebro”, dijo.

“Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme porque así es, porque soy partidario de la no reelección, y no haya con quién darle continuidad al proceso, eso sería lamentable, pero estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo”, argumentó.

“Ese es un problema que tienen los conservadores: ¿de dónde van a sacar si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos?, y que cuiden su prestigio porque es para desprestigio también de sus hijos’”, expresó.

El mandatario mexicano volvió a dejar en claro que en 2024 concluirá su periodo, siempre y cuando así lo decida la ciudadanía en la revocación de mandato de marzo de 2022, y que después se retirará de la vida pública por completo.

“Yo tengo convicciones, tengo principios: yo voy a estar aquí nada más el tiempo de mi mandato, y eso si la gente lo decide en la revocación del mandato que va a llevarse a cabo a finales de marzo, pero yo termino mi periodo.

“Lo único que creo que debemos tener todos los que participamos en el noble oficio de la política es el no tener mucho apego al poder, el no quedarnos mucho tiempo. No sentirnos insustituibles, no caer en el necesariato, el no decir: ‘me falta tiempo para terminar la obra’, el no decir ‘solo yo, no hay otro’, eso lo tengo muy claro”, adujo.

“Si me dan el apoyo en marzo para que yo continué, a finales de septiembre del 2024 me retiro y el retiro completo. Nada de que me invitan a dar una conferencia, a un seminario, no, nada; no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público”, reiteró.