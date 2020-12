AMLO arremete contra alianza entre PRI, PAN y PRD: “ya quedó al descubierto que son lo mismo”

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) había llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral, esta mañana el mandatario manifestó que la alianza entre el PRI, PAN y PRD le genera cierta satisfacción pues señaló que siempre sostuvo que “eran lo mismo”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal acusó que lo que se busca principalmente con esta alianza es tener el control del presupuesto para dejar de ayudar a los más pobres.

“Pues ya lo dije, sí genera cierta satisfacción, el tener la razón en este caso no duele tener la razón, siempre sostuvimos de que era lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como no decía (Abraham) Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida”, dijo.

“Ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista”, afirmó.

En el salón Tesorería, el mandatario indicó que con esta alianza se termina la simulación y la hipocresía, y señaló que “mucha gente pensaba que eran distintos, incluso al interior de sus partidos, y ahora se está demostrando que no es así”.

“Claro que lo justifican diciendo de que lo nuestro es un peligro para México, que se está destruyendo a México, incluso hasta de manera clasista señalan que es un gobierno de plebeyos”