AMLO anunció que la Secretaría de Marina se hará cargo de los 10 parques industriales del Istmo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, difundió por medio de redes sociales un mensaje en el que anunció que los 10 parques industriales que se construirán durante su sexenio, en el corredor del Istmo de Tehuantepec, serán administrados por la Secretaría de Marina.

“Diez parques industriales en el corredor del Istmo, para que haya trabajo, progreso con justicia, porque esto significa empleos , bienestar para la gente, y algo que quiero aclarar, no se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros, es un asunto de soberanía.

Esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina , es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminemos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador se comprometió a crear 10 parques industriales en el Istmo de Oaxaca para generar empleos y disminuir la necesidad de las personas de emigrar.

Al concluir su gira de supervisión de los avances del proyecto en el Istmo de Tehuantepec, el mandatario reafirmó la decisión de rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la vía del ferrocarril, además de crear diez parques industriales con el fin generar empleos y bienestar.

El presidente mexicano resaltó que la inversión en el rompeolas de Salina Cruz ascenderá a 4, 600 millones de pesos del presupuesto público, sin recurrir a ningún tipo de financiamiento privado, por ser éste muy oneroso.

“¿Cómo tenemos dinero del presupuesto y no se recurre a financiamiento?, porque no hay corrupción, ahí está la clave de todo, y porque estamos ahorrando, no hay lujos en el gobierno, antes era un gobierno rico con pueblo pobre; el gobierno estaba ensimismado, no se atendía el desarrollo del país, ni se volteaba a ver a la gente”, aseguró.

Reiteró que las obras del corredor transístmico significan empleo, bienestar y desarrollo para el país, como lo soñó Benito Juárez y lo convirtió en realidad Porfirio Díaz, quien desarrolló el puerto de Salinas Cruz y el tren del Istmo, aunque sin el éxito esperado, porque los países del Pacífico no tenían la importancia comercial de este momento.

El pasado sábado, el mandatario visitó la Oaxaca y se detuvo a la orilla de una carretera para comer y dar un mensaje especialmente dedicado a quienes habitan en la región.

Dijo que la construcción de los parques industriales serán “para que haya mucho empleo en el Istmo”, y con ello, los pobladores “puedan ser felices con sus familias y sus culturas”.

“Que la gente no tenga la necesidad de emigrar, que se puedan quedar en el sureste, en el Istmo, trabajando”, agregó el mandatario.

En su mensaje agregó que se están rehabilitando los dos puertos de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, igual que las dos refinerías de Salina Cruz y otra en Minatitlán, así como el ferrocarril del Istmo.

Cabe apuntar que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico con la construcción de un tren que está en etapa de consulta con los pueblos indígenas de la región.

En el resto del discurso que López Obrador subió a sus redes sociales habló y festejó la comida de Oaxaca, además, dijo tener “la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y todos los municipios de México”.

Debido a que dedicó gran parte de su video a hablar sobre los platillos que había comido y tenía en la mesa, algunos opositores lo criticaron.

Fuente: Infobae