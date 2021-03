AMLO anuncia acuerdo con Odebrecht para reparar daño a Pemex y modificar contrato de suministro de gas etano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht, para modificar los contratos para el suministro de gas etano. También dijo que se ha optado por llegar a acuerdos para que esas empresas reparen el daño, pues “ya terminaron los tiempos de sobornos”, sentenció.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que es “una buena noticia. Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht , si sabes de esta empresa ¿no?, que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel, ese procedimiento, para decirlo amablemente, a presidentes de naciones y autoridades de más alto nivel, y en el caso de México, esta empresa también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía; y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción no permitir la impunidad, y tratar de recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño, por eso hemos revisado contratos que se hicieron, que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, y pues a costa del presupuesto que es dinero del pueblo, nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta”.

“Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, a acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda publica y no irnos a tribunales”, indicó el mandatario mexicano.

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que en 2010, en la administración de Felipe Calderón, Pemex firmó un contrato con Odebrecht para el suministro de 66 mil barriles diarios de gas etano con penalizaciones desproporcionadas.