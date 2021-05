AMLO agradece a personal de enfermería no haber realizado paros durante la pandemia a pesar de las “politiquerías” y el “amarillismo”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció a médicos y enfermeras que no realizaran paros laborales durante la atención médica en el último año, marcado por la pandemia de COVID-19.

En la entrega de reconocimientos por el Día Nacional de la Enfermería, el presidente López Obrador resaltó que médicos y enfermeras “no hayan escuchado el canto de las sirenas” y se hayan rebelado contra el gobierno al inicio de la pandemia.

“Con la pandemia, no solo en México sino en el mundo, se utilizó el dolor humano con fines políticos y electorales, mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad”, dijo.

“Incluso promoción para que los médicos y enfermeras se rebelaran en plena pandemia, esto lo constatamos en México pero se dio en todo el mundo, y los médicos, los enfermeros y enfermeras no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su misión humanitaria, no tuvimos paros, no se politizó la atención a la pandemia”, resaltó.

“Lo mismo ahora con la vacunación, se cerró filas, la salud es primero y una cosa es la politiquería y el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano y otra muy distinta es la misión de ayudar, de servir de salvar vidas, como lo han hecho los trabajadores de la salud del país”, argumentó.

López Obrador apuntó que las enfermeras y enfermeros en México son un sector fundamental en todo lo relacionado con la atención médica

“Han sido ahora con la pandemia esenciales, heroínas, han estado permanentemente atendiendo. enfermos, infectados, a personas que han padecido por COVID. Hoy es el día de las enfermeras, estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes están presentes”, argumentó.

Las enfermeras a quien es les fueron entregados reconocimientos son Guillermina Mendieta Morales, jefa de Enfermería del Hospital Fray Bernardino Álvarez; Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, María Hortensia Castañeda Hidalgo, profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.