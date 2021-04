AMLO afirma que ya se está viendo el renacimiento de México debido a que su gobierno combate la corrupción

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que a razón del combate a la corrupción ya se ve el renacimiento del país.

El mandatario mexicano señaló este viernes en Palacio Nacional que sin la corrupción hay una sociedad más justa, lo que también permite salir adelante en materia económica.

“Hay una sociedad más justa si no hay corrupción, no hace falta endeudar al país, gasolinazos, aumentar impuestos, es a es la esencia de todo, por qué no salíamos adelante porque todo era corrupción, todo era bandidaje oficial, robo, en todas estas empresas que pongo de ejemplo se ponía por delante la corrupción”, argumentó.

“Estoy muy optimista, tengo mucha confianza en que se va a lograr el renacimiento de México, ya se está viendo, lo único es que se enojan un poco, es recomendables que lo tomen con calma, que no hagan tanto coraje”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no se puede vivir en un México en donde impere la corrupción, y recalcó que existe un reconocimiento internacional hacia su gobierno por impedirla

“No podemos vivir en un país donde reine la corrupción, no podemos seguir con esa rémora que nos impide que México sea lo que merece, una gran nación, una gran potencia, ahora ya han do cambiando las cosas, ahora hay un reconocimiento en el mundo de que las cosas están cambiando. Los inversionistas del extranjero ya aceptan de que son nuevas reglas”, refirió.

López Obrador recalcó que ya se está entendiendo que no es la misma situación que antes en el país: “claro que se pueden hacer negocios en México, pero lícitos, con ganancias razonables y desde luego que los empresarios son fundamentales”.