AMLO afirma que no ha habido respuesta de Israel para extraditar a Tomás Zerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Israel no ha dado una respuesta sobre la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la entonces Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa y hoy prófugo de la justicia en aquel país.

López Obrador espera que el gobierno israelí actúe de manera consecuente y se apegue a la política de derechos humanos.

“No ha habido respuesta y ojalá que el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público (Tomás Zerón), entre otras cosas, por hechos de tortura”, declaró.

“Espero que el Gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, dijo.

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó este lunes que el Gobierno israelí obstaculice la extradición de Tomás Zerón.

Tal se refirió específicamente a un artículo publicado hace unos días por el medio estadounidense The New York Times, en el que se aseguraba que un conflicto diplomático entre México e Israel estaría beneficiando a Zerón.

“Con referencia al artículo publicado en el New York Times (17.7) ‘Tomas Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel’ quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”, indicó el diplomático en su cuenta oficial de Twitter.

El medio estadounidense publicó el pasado jueves un texto en el que citaba a un funcionario israelí, de quien no reveló su nombre, quien aseguró que el conflicto diplomático no está relacionado con Tomás Zerón.

El informante, según el diario, aseguró que este conflicto giraba en torno a la postura que tomó el Gobierno mexicano al apoyar las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre posibles crímenes de guerra en el conflicto Israel-Palestina, como la muerte de manifestantes palestinos en 2018 y de civiles en Gaza.