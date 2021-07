AMLO afirma que “hay toda una campaña tendenciosa de enajenar a la juventud” e insiste que quiere una clase media “no individualista, clasista, racista”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, durante el encierro por la pandemia, los jóvenes estuvieron expuestos a contenidos tóxicos, cuyo objetivo era enajenarlos.

Al introducir por tercera semana el ‘Quién es Quién en las mentiras de la semana‘, López Obrador dejó en claro que hay que proteger a los jóvenes de la manipulación que existe en los medios de comunicación y las redes sociales.

“Que todos ayudemos a informar a los jóvenes, porque están muy indefensos. Ahora por el encierro por la pandemia estuvieron muy expuestos a contenidos tóxicos, y es la formación de las nuevas generaciones. Tenemos que plantearnos entre todos el qué hacer, porque sin duda hay toda una campaña tendenciosa de enajenar a la juventud”, dijo.

“Lo que estamos viviendo ahora es distinto, ahora es más intenso, mucho más intenso para los jóvenes que lo que nosotros enfrentamos, por eso hay que buscar opciones alternativas, todos lo vemos en nuestras casas con nuestros hijos o nietos. Es importante protegerlos ante la manipulación, sin autoritarismos, no es nada más decir ‘esta mal’, o ‘ te están manipulando’, sino cuál es la alternativa, cuál es el modelo a seguir, cómo se informa”, explicó.

El mandatario mexicano llamó a seguir con la labor para seguir adelante con la revolución de las consciencias, y volvió a señalar que se debe crear una nueva clase media en el país para vivir en una sociedad mejor.

“Lograr la movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante salga adelante, que se vaya ascendiendo en la escala social y que se progrese, que salgan de la pobreza millones de mexicanos, pero que los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en una clase media con dimensión social, con humanismo, una nueva clase media, no individualista, clasista, racista”, recalcó.

López Obrador arremetió contra los medios de comunicación al asegurar que están enojados debido a que se les quitó la publicidad y otros presuntos negocios que mantenían en anteriores gobiernos.

“El coraje de estos señores (de los medios) es por esa razón, yo le preguntaría a los mexicanos: ¿volvemos a lo de antes? ¿les damos dinero del presupuesto? ¿o mejor seguimos como lo estamos haciendo, entregando eso que se le daba a los medios y a grandes empresas, que mejor se siga usando para apoyar a la gente y aguantamos la andanada de ataques?”, explicó.

“Ya decidí aguantar (ataques de los medios), y yo creo que la gente va a optar porque ya no se les dé privilegios a medios de información, y para que no hagan mella como hasta ahora que no ha pasado a mayores”, repuso.