AMLO afirma que hay “muchísimos” candidatos que pueden sucederlo: “Claudia, Marcelo, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que hay “muchísimos” candidatos que pueden sustituirlo de cara a los comicios presidenciales de 2024.

En Palacio Nacional, López Obrador soltó algunos nombres que lo pueden sustituir en la presidencia, y dijo que sí hay una generación a entregarle el relevo.

“¿Quiénes pueden sustituirme? Primero hay que tomar en cuenta que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos: como Claudia (Sheinbaum) Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, muchísimos”, destacó.

“Afortunadamente hay relevo generacional y voy voy a estar aquí, y eso si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo, pero eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal volvió a señalar que no se reelegirá en la Presidencia de la República, debido a que se e impiden sus convicciones son maderistas.

“Soy el presidente constitucional de más edad en la historia de México, mis adversarios creo que tiene razón en eso, de que ya estamos ‘chocheando‘. No podría más tiempo (mantenerse en la Presidencia), además no me lo permitirían mis convicciones, soy maderista, partidario del sufragio efectivo no reelección”, dijo.

“Yo voy a terminar, si el Creador lo permite, voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada. Lo que estoy haciendo ahora es aplicándome para avanzar en la transformación”, argumentó.