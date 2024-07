AMLO afirma que el fraude en Segalmex es “la única mancha” que se lleva en materia de corrupción

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el fraude millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es la “única mancha” en su Gobierno en lo referente a casos de corrupción.

López Obrador aseguró que dicho caso de corrupción en dicha dependencia es “una de las cosas que más lamenta” en su Gobierno.

“Una de las cosas que lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores”, destacó.

“Creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie”, explicó.

“Yo diría que esa es la mancha que me llevo, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo”, indicó.

El mandatario mexicano apuntó que antes de que termine su Gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá de dar un informe sobre dicho caso, el cual considero como “aislado”.

“Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar, antes de que yo me vaya va a venir a informar sobre eso el secretario de la Función Pública”, lanzó.

“Es un caso aislado Segalmex, no hay nada, nada, nada que haya significado como era antes un acto de corrupción mayor, o muchos actos de corrupción como sucedía en anteriores Gobiernos, por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie, y las traiciones pues no han hecho mella”, externó.