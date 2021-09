AMLO afirma que científicos están inconformes porque “ya no hay extravagancias, esos lujos, el derroche”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este viernes a la demanda contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y aseguró que como ya no hay “extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman”.

“Como tenían mucha influencia pues… y buenas agarraderas y con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje. Y se les tenían que entregar estos fondos y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica, que habían hecho nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos”, dijo.

El mandatario aseguró que ahora, desde el Conacyt, se hace “investigación aplicada”. Mencionó como ejemplo los ventiladores para pacientes con Covid-19, así como el desarrollo de la vacuna contra la enfermedad que se desarrolla en el país.

La Fiscalía General de la República mantiene un caso contra 31 científicos e investigadores del Conacyt, a quienes acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

“Es un grupo de investigadores que formaron una asociación civil: recibían dinero para choferes, celulares, servicios, restaurantes de lujo, viajes al extranjero; inmueble de lujo en Coyoacán sin justificación”, dijo el mandatario sobre un reporte que anunció se entregará por este caso.

El miércoles el juez Gregorio Salazar desestimó por segunda ocasión la solicitud de la orden de aprehensión que realizó la FGR contra el grupo. Consideró que no hay delito en la creación y manejo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) porque se fondea con recursos públicos que son del Conacyt, ya que dicho foro se ampara en el propio estatuto del Consejo para operar de esa forma.

La FGR informó que insistirá en proceder penalmente contra los 31 científicos e investigadoras del Conacyt, ya sea por vías de impugnación o con el replanteamiento del caso.