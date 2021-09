AMLO afirma que buscan contener caravanas de migrantes para “cuidarlos” de los riesgos que enfrentan en el norte del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Gobierno de México realiza labores de contención de migrantes en el sur de México, con el objetivo de cuidarlos de los riesgos que hay en su camino rumbo a los Estados Unidos.

López Obrador apuntó que los migrantes corren muchos riesgos sobre todo en el norte de México, como el hecho de ser secuestrados por grupos de la delincuencia organizada.

“Nosotros lo hacemos (contener el flujo migratorio), y esto es muy importante y ojalá se comprenda, no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos, que sería violar nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico, si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos”, explicó.

“Acabamos de rescatar a un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaba. prácticamente secuestrados, entonces no queremos, deseamos una desgracia. En el sur no hay la delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte”, detalló.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, apuntó que se lograron rescatar a 750 migrantes en tres eventos registrados en Ciudad Camargo (Tamaulipas), Cadereyta (Nuevo León), y en la ciudad de Puebla.

En los últimos días, en el municipio de Tapachula, frontera con Guatemala, se conformaron cuatro caravanas migrantes, la última este sábado, pero aunque todas avanzaron decenas de kilómetros fueron disueltas por agentes mexicanos.

Los agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines, encapsularon a la mayoría de los migrantes, entre ellos mujeres, niños, además de un grueso grupo de hombres.

A comienzos de semana pasada, se hizo público un video en redes sociales que mostraba a dos agentes migratorios mexicanos pateando a un migrante haitiano al disolver el pasado lunes la primera caravana.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó de que desde el 1 de enero al 31 agosto, México ha identificado a 147 mil 33 personas migrantes en condición irregular en el país. Además, entre enero y agosto de 2021 se han recuperado los cuerpos de 46 migrantes muertos durante su travesía por México.