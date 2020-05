AMLO afirma que 90% de llamadas para denunciar violencia contra las mujeres son falsas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 90% de las llamadas que se realizan por violencia contra las mujeres son falsas; sin embargo, sostuvo que esto no quiere decir que no exista maltrato.

“Cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me revelo ante eso. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no existe violencia contra las mujeres. El 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado -y esto no es solo por tratarse de llamadas de tratarse de maltrato hacia las mujeres- esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, bombas, la mayor parte son falsas”, afirmó López Obrador.

En tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informo que los servicios de emergencia del país recibieron en marzo 26 mil 171 llamadas relacionadas con violencia familiar, el número más alto en los últimos cuatro años, ante las restricciones por el coronavirus.

De enero a marzo se registraron 67 mil 81 “incidentes” ante el Ministerio Público; tres entidades concentran la mayoría de llamadas: Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua, con poco más de 10 mil cada una.