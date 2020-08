AMLO afirma en spot que el 70% de los mexicanos lo apoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó su cuarto spot previo al Segundo Informe de Gobierno, en donde afirma que el 70% de los mexicanos apoyan su proyecto de la Cuarta Transformación.

Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza. pic.twitter.com/IAldFkGscI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2020

En la víspera de su Segundo Informe, AMLO envió un nuevo mensaje: “Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados; desde los tiempos de (Francisco I.) Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”.

Con este suman cuatro spots previos a su nuevo informe, el cual presentará al Congreso el próximo 1 de septiembre.

En ellos ha enviado mensajes como la recuperación de la economía, el apoyo a los pobres ante la pandemia y el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus o COVID-19.