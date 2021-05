AMLO acusa “sabadazo” en absolución y liberación del ‘Güero’ Palma; dice que eso expone el “prestigio” de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal obtuvo una ampliación de 48 horas antes de cumplir con la liberación del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alías el ‘Güero’ Palma.

En la conferencia matutina desde Quintana Roo, López Obrador criticó que un juez federal haya ordenado liberar al ‘Güero’ Palma en día inhábil, y ordenó a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para que se realice una reforma al respecto.

“Eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo‘ y luego de manera terminante ordenar que se le liberara en la noche; todavía ayer otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde, es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas”, refirió.

“He dado instrucción a la secretaria de Gobernación para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos”, expresó.

“Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absoluta porque no es un asunto nada más de carácter legal, es un asunto de Estado, se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano”, recalcó.

El sábado pasado, el juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, oeste de México, absolvió a Palma Salazar de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada.

“¿Cómo el sábado en la madrugada, día 1 de mayo? No podemos nosotros actuar a la ligera, y pueden decir es un asunto del Poder Judicial, sí, pero también es un asunto del Estado mexicano, y no vamos a exponer el prestigio del Gobierno de la República. Si no existe nada, se tiene que respetar la decisión del juez”, refirió el mandatario mexicano.

“Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente o a los dos días aparece como ya ha sucedido, de que es buscado por agencias extranjeras, ¿cómo queda el gobierno de la República? bajo sospecha, y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano”, externó López Obrador.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se siguen haciendo las consultar con las fiscalías del país para para conocer si hay procesos penales pendientes en contra del ‘Güero’ Palma.