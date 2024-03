AMLO acusa al PRI por asalto a Palacio Nacional durante protestas por Ayotzinapa; “una vulgar provocación”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el asalto contra Palacio Nacional realizada en la previa por presuntos normalistas de Ayotzinapa, “le huele” mucho a prácticas realizadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la conferencia matutina realizada en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, López Obrador indicó que el PRI en Guerrero ha realizado agresiones contra los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Lo de ayer me huele más al PRI, es Guerrero, y me consta que en la montaña de Guerrero han habido agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes, pero detrás está el PRI”, argumentó.

“Nosotros queremos que se haga justicia, entendemos a los padres, pero esto ya tomó otro rumbo. Todo se sabe, es cosa de tiempo, por eso es que también están muy preocupados porque vamos avanzando en la investigación y ellos tienen gentes que les informan, y ellos quisieran que fracasáramos”, recalcó.

El mandatario mexicano no ofreció pruebas sobre la implicación del PRI en los hechos de ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Jóvenes que protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron este miércoles una de las puertas principales del Palacio Nacional mientras el presidente López Obrador realizaba adentro su conferencia matutina.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso para proteger a militares involucrados, tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tumbar la puerta 1 sobre la calle Moneda del centro histórico de Ciudad de México.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Mientras respondía preguntas de la prensa, el mandatario se enteró del hecho, al que llamó una “provocación”, aunque descartó represalias.

El tabasqueño indicó esta mañana que en caso de que se conozca quienes instigaron el asalto a Palacio Nacional por parte de los normalistas, la dará a conocer en la mañanera.

“Ya lo dije ayer, nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglarla. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer, es como si yo presentara una denuncia en la Fiscalía contra Castañeda, Claudio X. González, Loret de Mola, no, no, no, no”, refirió.