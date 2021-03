AMLO acusa al INE de prestarse a fraudes electorales en su contra, pero que en 2018 ya “no pudieron” impedir su triunfo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene elementos para afirmar que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) son imparciales.

López Obrador hizo referencia al acuerdo del INE para evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados, el cual afecta a Morena, partido del presidente.

“Yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo que ‘¿y la elección de 2018?’ pero no fue por ellos, fue por el pueblo, no pudieron (impedir su triunfo electoral)”, argumentó.

Recordó que lo ocurrido en 2018 fue resultado de un movimiento que nunca se había visto.

“31 millones de votos, eso no lo podía detener nadie”, señaló.

“De todas maneras he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió como lo hizo abiertamente el presidente (Vicente) Fox y el presidente (Felipe) Calderón”, señaló.

López Obrador recalcó que el árbitro electoral se hizo de la “vista gorda” ante los presuntos fraudes electorales realizados en su contra en 2006 y 2012.

“El INE en otros tiempos se ha prestado para fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda, desde luego que tenga pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad. nos robaron la Presidencia en 2006 y 2012”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo federal pidió a los consejeros del INE que sean verdaderos jueces y que defienden la democracia en México.

“Que ya actúen con rectitud, integridad, legalidad, que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y la democracia”, adujo.