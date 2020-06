AMLO acusa a panistas de estar detrás de caravanas; dice que están en campaña

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que es “evidente” que quienes están detrás de las caravanas de autos en su contra son militantes del PAN porque “ya están en campaña”; sin embargo dijo, están en su derecho de manifestarse.

“Me enteré que nuestros simpatizantes están organizando una caravana también de vehículos de apoyo al gobierno, entonces yo les pido de favor que no lo hagan; no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera, no hace falta,. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso es la contaminación”, dijo.

“Es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN porque están en campaña, hasta se podría hablar de actos anticipados de campaña, pero tienen todo el derecho no los vamos a tocar, no los vamos a testererar”, aseguró.