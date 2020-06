AMLO acusa a opositores de politizar pandemia y “espantar” a la gente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó a sus opositores de buscar politizar con el tema del coronavirus o COVID-19.

Apuntó que ahora están “espantando” a la gente al decir que con la llegada de la influenza habrá más muertes.

“Siempre también he dicho que las comparaciones son odiosas y más cuando se trata de pérdida de vidas humanas, no debemos comparar, lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia, tiene diferencias con nosotros y quisieran que se nos desbordara el tema de la pandemia, que nos fuera mal para exhibirnos, para mostrar nuestra supuesta ineficiencia por eso quisieran que las cosas fuesen peor, poder decir: ‘antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado’, por eso he dicho que es temporada de zopilotes… Se ha logrado en México controlar la pandemia, que en otros países ha afectado mucho, a nuestros vecinos del norte… Digo esto -que me cuesta trabajo confesarlo- porque sigue esa campaña, ya ahora siguen hablando que viene la influenza y que van a haber mucho más muertos, espantando a la gente”.