AMLO acusa a empresas de hacer “negocios jugosos” con medicamentos y de hacer campañas de desprestigio en contra de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la compra de medicamentos, algunas empresas se permitían hacer “jugosos negocios” al amparo del poder público.

El Gobierno de México informó que, por la compra de medicamentos adquiridos en el extranjero, se han generado ahorros por un total de 11 mil 880 millones de pesos, lo que representa más del 20 por ciento del presupuesto programado para el rubro.

“Había muchos intereses en la compra de medicamentos, equipos médicos, materiales de curación, era un negocio jugoso. El gobierno desgraciadamente era un facilitador de la corrupción, no les importaba el pueblo, el gobierno representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder público, al pueblo se le daba la espalda en todo”, refirió.

El mandatario mexicano volvió a señalar que su Gobierno sufrió de campañas por parte de empresas y medios de comunicación debido a la falta de medicamentos al inicio de su Administración, pero que, gracias a que se luchó por una causa justa, lograron los cambios para las compras de fármacos en el extranjero.

“Padecimos de campañas de desprestigio, campañas muy dolorosas porque se argumentaba que los niños con cáncer no tenían medicamentos, cuando los que abastecían esos medicamentos eran parte de este grupo, y lo que estaban buscando era desacreditarnos y hacernos cambiar para que no lleváramos a cabo la decisión de comprar los medicamentos afuera”, expresó.

“Al final no pudieron porque ustedes saben que cuando se tiene la razón, se lucha por causas justas, hay que ser perseverantes, hay que ser necios, tercos, no actuar así cuando se trata de defender intereses personales o de grupos, cuando está de por medio el afán de lucho, pero cuando hay una causas nobles, cuando se trata de la honestidad, hay que actuar con firmeza y no dar un paso atrás ni siquiera para tomar impulso”, afirmó.

El mandatario mexicano recalcó que ya no faltarán los medicamentos y materiales de curación en el sector salud, tal y como lo prometió al inicio de su Gobierno y el mandato de la Constitución.