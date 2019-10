Alistan alcaldes reunión con Segob por tema de recursos

Este mediodía, 17 alcaldes de todo el país llegaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), para sostener la segunda mesa de diálogo con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta en busca de recuperar recursos para los ayuntamientos.

Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México dio a conocer que en la reunión a puerta cerrada estará presente Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Son varios fondos que vamos a tratar de rescatar, ahora es muy importante decirlo, que estos recursos ya los teníamos, estos recursos ya eran de los municipios, y es lo que estamos peleando, los recursos que ya teníamos, no son más recursos, son los que ya teníamos y esperamos que salga algo positivo de esta junta”, manifestó.

En tanto, Pedro Montalvo Gómez, presidente municipal de Omealca, Veracruz aclaró que no quieren el dinero para gasto corriente.

“No es para sueldo, no es dinero para gastos suntuosos, no es dinero para fiestas, no es dinero para Suburban, son fondos para infraestructura, donde hace la económica y la riqueza del pueblo mexicano, que también nace en los municipios”, señaló.