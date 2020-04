Alista AMLO reuniones con presidentes de EU y China

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de viajar a Estados Unidos para agradecer su solidaridad y apoyo a su homólogo, Donald Trump, en los momentos difíciles por el Covid-19 en nuestro país y por el acuerdo de la OPEP ante el desplome en los precios del petróleo.

La visita al presidente estadunidense ocurriría en los meses de junio o julio de este año, siempre y cuando entre en vigor el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), apuntó este lunes el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

“El propósito de la visita a Estados Unidos sería para agradecer, en lo personal, por estos apoyos, pero también, si podemos implementar llevar a la práctica que entre en función el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para junio o julio, de eso va a depender también, porque yo no puedo viajar mucho”, puntualizó el presidente desde Palacio Nacional.

López Obrador también adelantó que viajará a China en una fecha aún por definir, luego de que el presidente de aquel país, Xi Jinping, lo invitó desde hace tiempo a encontrarse personalmente.

En este caso, el primer mandatario indicó que como se trata de un viaje más largo y “debe cuidarse” tardará más tiempo en llevarse a cabo, pero acudirá al país asiático con el mismo objetivo de agradecer la venta de casi mil 300 ventiladores.

“En el caso de China está más lejos, yo tendría que ver qué escalas tengo que llevar a cabo, porque es un viaje muy largo, entonces yo tengo que cuidarme; lo hago por el trato que han tenido, respetuoso hacia el pueblo de México y en función del interés general y la verdad, a mí no me gusta viajar mucho”, señaló López Obrador al insistir que la mejor política exterior de un país es la interior.

Es decir, que si hacemos las cosas bien en México tendremos el respeto en el extranjero.

Agregó que China y Estados Unidos “son casos especiales” y por ello decidió que sí acudirá a ambos países en cuanto las condiciones lo permitan.

“Todavía no es definitivo, falta ver si hay condiciones en Estados Unidos; es decir, si ellos también lo consideran porque ellos tienen sus propias política, sus tiempos; en el caso de nosotros nos importa lo del tratado porque pensamos que eso ayudaría a reactivar la economía de los tres países y en el caso de China es posterior, me hizo la invitación el presidente, quiere que yo vaya pero ahí sería después y tendría que ver cómo me traslado a San Francisco y estar ahí un día o dos” expuso.