Alerta Profeco por ropa “desechable” de marcas como Bershka, Forever 21 y Zara

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que la durabilidad y la conservación de las prendas de diferentes marcas que se venden actualmente en México se ha reducido, pues anteriormente la ropa que destacó, tenía una perdurabilidad de años, ahora se reduce a unos cuantos meses.

De acuerdo a lo indicado por la dependencia federal encabezada por Ricardo Sheffield Padilla, la calidad de los textiles que se usan para la fabricación de las prendas en cuestión no es la mejor, por lo cual la durabilidad de las mismas es menor.

En relación a las marcas cuyas características no son las más óptimas, la Profeco detalló que se trata de líneas de Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Uniqlo, Victoria’s Secret y Zara.

De la misma forma, el organismo refirió que debido a la baja calidad de los materiales de las prendas, éstas han dejado de ser funcionales en periodos menores a los que se contemplaban de manera anterior.

Cada vez más la ropa deja de ser funcional, advierte

“Cada vez más la ropa deja de ser funcional antes de lo esperado, provocando que más sea comprada y desechada con mayor frecuencia”Profeco

Asimismo, apuntó que las cambiantes tendencias y modas de la ropa, han reducido su vigencia, por lo que advirtieron que el consumidor “tiene más incentivos para volverse adicto a comprar ropa que deja de servir cada vez más rápido”.

Finalmente, la procuraduría destacó que ante el modelo actual de comercialización de las prendas, que se concentra en la introducción de diseños nuevos en lugar de resurtir las líneas ya existentes, la durabilidad tiene periodos máximos de unos cuantos meses.“Se cambian las tradicionales temporadas primavera-verano y otoño-invierno por periodos de máximo seis semanas a partir de que las prendas llegan”: -Profeco

Fuente: SDP Noticias