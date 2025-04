Alejandro Moreno denunciará a AMLO en EU por omisión contra el narcotráfico

El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que denunciará en México y Estados Unidos al expresidente Andrés Manuel López Obrador por actos de omisión contra el narcotráfico durante su gobierno.

“Esa política de ‘abrazos y no balazos’ es lo que tiene sumido al país en la peor crisis humanitaria y de seguridad, y con nombre y apellido, vamos a denunciar al gobierno y a López Obrador de toda la omisión que hicieron. Los vamos a denunciar porque los tienen que investigar, aquí en México, en los organismos internacionales y los Estados Unidos”, afirmó.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, Moreno Cárdenas afirmó que no existe el ‘Primor’, luego de que el PRI votó con Morena en la Cámara de Diputados en contra del desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco.

“No hay ningún ‘Primor’, no hay ningún acuerdo. Dicen: Alejandro, Alito, hizo un acuerdo. ¡Háganme el favor! Verdaderamente es lamentable y poco inteligente, no tengo nada que acordar, yo no voy a acordar con un partido que son unos narcos, con los morenarcos; dónde creen”, sostuvo.

En tanto, luego de la detención de Walter J.O.V. y Antonio A. O., dos exfuncionarios del gobierno de Campeche durante su gestión como gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas lamentó las detenciones y dijo que se trata de personas inocentes. Consideró que con ello, el gobierno de Morena busca amedrentar a la oposición.

“Es triste y lamentable, porque lastiman gente inocente, buena, comprometida, porque no sólo es estos exfuncionarios que detuvieron en estos días; han estado deteniendo desde hace semanas y meses a muchos funcionarios, y lo que ocurre a las dos semanas, a las tres semanas, los sueltan por falta de pruebas, porque no tienen nada que probar y porque no se ha cometido delito. Lo que hacen es este show mediático, lastimar a las personas, destruir familias y generar temor, que la oposición se eche para atrás”, sostuvo.

Moreno Cárdenas dijo que “yo no tengo nada que ocultar, siempre caminaré con la frente en alto y los voy a enfrentar con la ley y con carácter”.

Finalmente, en otro tema, el líder nacional del PRI ratificó su decisión de retirar a Manuel Cavazos Lerma como secretario de operación del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido tras su afirmación de que la hermana de Cuauhtémoc Blanco, “no está muy violable”.

“Las declaraciones fueron inadmisible, inaceptables, para nada representan la visión del PRI y los valores del PRI y por eso tomé la decisión de removerlo del cargo y nombrar a una joven talentosa, capaz, comprometida como son las mujeres para que esté al frente de la secretaría de operación política”, planteó